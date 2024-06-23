مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024 بمحافظة الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024، موضحاً أنه بالنسبة للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، تكون الامتحانات خلال الفترة من 22 حتى 27 يوليو 2024، والمرحلة الإعدادية للصفين الأول والثاني الإعدادي تكون خلال الفترة نفسها.

مواعيد الامتحانات

وتجري امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 27 يوليو حتى 1 أغسطس 2024، والصفين الأول والثاني الثانوي العام، خلال الفترة من 22 يوليو حتى 29 يوليو 2024، وبالنسبة للتعليم الفني بمختلف تخصصاته خلال الفترة من 22 يوليو حتى 1 اغسطس 2024.