رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024 بمحافظة الجيزة

كتب:

سلامة عامر
09:21 م | الأحد 23 يونيو 2024
محافظ الجيزة

محافظ الجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مواعيد امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2023/2024، موضحاً أنه بالنسبة للمرحلة الابتدائية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، تكون الامتحانات خلال الفترة من 22 حتى 27 يوليو 2024، والمرحلة الإعدادية للصفين الأول والثاني الإعدادي تكون خلال الفترة نفسها.

مواعيد الامتحانات 

وتجري امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 27 يوليو حتى 1 أغسطس 2024، والصفين الأول والثاني الثانوي العام، خلال الفترة من 22 يوليو حتى 29 يوليو 2024، وبالنسبة للتعليم الفني بمختلف تخصصاته خلال الفترة من 22 يوليو حتى 1 اغسطس 2024.

اقرأ المزيد:

«الثانوية العامة ليست وحشا».. رسائل «بودكاست الوطن» لدعم الطلاب أثناء الامتحانات

رفيقة الامتحانات.. «عبدالرحمن» يستعين بمروحة لمواجهة الحرارة والتوتر

غزة بلا ثانوية عامة هذا العام.. جرائم الاحتلال حرمت 39 ألف طالب من الامتحانات

دعاء الأم لابنها أثناء الامتحانات.. «اللهم علمه ما جهل»
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.