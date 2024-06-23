إيفان يواس: أوكرانيا قد تكون عضوا بالاتحاد الأوروبي 2030

تحدث إيفان يواس، مستشار مركز السياسة الخارجية، عن مستقبل أوكرانيا، مشيرا إلى أنها ربما تحص على عضوية كاملة بالاتحاد الأوروبي بكثير من الطرق، وستكون أقرب للتكتل الأوروبي في القريب العاجل خلال سنوات.

أوكرانيا لديها الكثير من القبول

وأضاف «يواس»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، والمذاع على قناة القاهرة الإخبارية: «كثير من التقييمات تشير إلى أن أوكرانيا لديها الكثير من القبول، وبأنها ستنضم لمنظمة التجارة العالمية، وسيكون لها إسهامات كبيرة ما يعود بالنفع عليها وعلى الاتحاد الأوروبي، وتعزيز الأحكام الخاصة باتفافية التجارة الحرة، وتكون عاملا فاعلا ولاعبا أساسيا في تلك المنطقة».

مشروع الانضمام للاتحاد الأوروبي لازال قائما

وتابع: «هناك العديد من الآثار الإيجابية المتوقعة، ومشروع الانضمام للاتحاد الأوروبي لازال قائما ومستمرا في تقدمه، ومنذ 2016 بعد الكثير من التطورات لم يكن هناك أعضاء جدد في الاتحاد الأوروبي، وكان التكتل ناقص واحد بسبب خروج بريطانيا منه، ولهذا السبب بعد عام 2016 كان هناك العديد من المباحثات بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي».

وواصل: «عندما نتحدث عن أوكرانيا والنقاشات حول تمديد وتوسعة عضوية الاتحاد الأوروبي، ربما تكون هذه العضوية في عام 2030 أي بعد 6 أعوام».