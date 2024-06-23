نتنياهو: المعارك العنيفة مع حماس في رفح الفلسطينية على وشك الانتهاء

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المعارك العنيفة مع حماس في رفح الفلسطينية على وشك الانتهاء، مضيفا: «مستعد للتوصل إلى اتفاق جزئي مع حركة حماس لاستعادة عدد من المحتجزين وهذا ليس سرا».

وتابع نتنياهو: نريد إنشاء إدارة مدنية بالتعاون مع فلسطينيين وإعادة الاستيطان إلى غزة ليس أمرا واقعيا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.