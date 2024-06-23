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نتنياهو: المعارك العنيفة مع حماس في رفح الفلسطينية على وشك الانتهاء

كتب:

حسن سمير
09:58 م | الأحد 23 يونيو 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن المعارك العنيفة مع حماس في رفح الفلسطينية على وشك الانتهاء، مضيفا: «مستعد للتوصل إلى اتفاق جزئي مع حركة حماس لاستعادة عدد من المحتجزين وهذا ليس سرا».

وتابع نتنياهو: نريد إنشاء إدارة مدنية بالتعاون مع فلسطينيين وإعادة الاستيطان إلى غزة ليس أمرا واقعيا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

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