ظاهرة جوية تتسبب في الحر الشديد لمدة 72 ساعة.. ماذا يحدث؟

حر شديد يشهده الطقس منذ قدوم فصلي الربيع والصيف، ربما لعبت التغيرات المناخية العالمية تأثيرًا واضحًا على حالة الطقس، إذ سيطرت موجات ارتفاع درجات الحرارة على البلاد بشكل مستمر على أغلب الأحيان.

وخلال الفترة المقبلة، تحديدًا الـ72 ساعة المقبلة، يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء خلال النهار مائل للحرارة، رطب خلال الليل، معتدل رطب على السواحل الشمالية، وسط توقعات بوصول درجة الحرارة العظمى في ذروتها إلى 45 درجة على محافظات جنوب الصعيد.

ظاهرة تتسبب في ارتفاع الحرارة الأيام المقبلة

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن سبب ارتفاع الحرارة خلال الأيام المقبلة، وارتفاع الرطوبة أيضًا، مؤكدة أن البلاد تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يزيد من قيم درجات الحرارة، مع ظاهرة ارتفاع نسب الرطوبة المُسببة في موجات حارة طويلة: «بيحصل حبس للرطوبة، وهنا بيشعر المواطن بالحر الشديد».

كما أشارت «غانم» خلال حديثها لـ«الوطن»، لتأثر البلاد أيضًا بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يؤثر على دول الخليج ومصر أيضًا، مُسببًا ارتفاع درجات الحرارة.

تفاصيل طقس الاثنين 24 يونيو

- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء خلال فترات متقعطة.

- طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، وتأتي درجات الحرارة كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 درجة والصغرى 28 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة والصغرى 23 درجة مئوية.

جنوب سيناء: العظمى 41 درجة والصغرى 31 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة مئوية.

جنوب الصعيد العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة مئوية.