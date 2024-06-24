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«الإفتاء» توضح حكم قضاء ما فات من صيام رمضان للمرأة بسبب الحيض

كتب:

محمد أباظة
12:58 ص | الإثنين 24 يونيو 2024
الإفتاء

الإفتاء

أوضحت دار الإفتاء، حكم قضاء ما فات من صيام رمضان للمرأة بسبب الحيض، إذ تتعرض كثير من السيدات لهذا الأمر خلال أيام الشهر المبارك، ما يجعلهن يفطرن عددا من الأيام دون معرفة حكم ذلك الأمر، وهو ما توضحه «الإفتاء» تيسيرا على المسلمات الراغبات في معرفة أحكام وأمور دينهن.

حكم قضاء ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض

وقالت دار الإفتاء المصرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك» في حديثها عن حكم قضاء ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض، إنه يجب على المرأة قضاء ما فاتها من صيام رمضان بسبب الحيض، ولا مانع من تفريقها.

قضاء ما فات من صيام رمضان للمرأة بسبب الحيض

واستشهدت دار الإفتاء المصرية في توضحيها حكم قضاء ما فات من صيام رمضان بسبب الحيض بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قضاء رمضان: «إن شاء فَرَّقَ، وإن شاء تابَعَ» رواه الدارقطني.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.