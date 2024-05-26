ماذا تفعل المرأة إذا أصابها الحيض في الحج؟.. أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

أجابت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول: «ماذا تفعل المرأة إذا أصابها الحيض في الحج؟».

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج «حواء»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الحيض ليس مانعا للحج والعمرة، فالمرأة تعمل جميع مناسك الحج والعمرة إلا الطواف، وإذا كانت حائض عليها الانتظار حتى تطهر وبعدها تطوف».

وأضافت: «لو حدث الحيض قبل السفر فعليها بالاغتسال والتحيط التام حتى لا يسرب منها شيئا، وتقوم بالطواف».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.