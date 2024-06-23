بطرس دانيال لـ«الشاهد»: كنت حزينا على مصر من أعمال النهب والتخريب أيام الإخوان

قال الأب بطرس دانيال، مدير المركز الكاثوليكي للسينما، إنه كان حزينًا على مصر من أفعال جماعة الإخوان وقيامهم بعمليات حرق ونهب في البلد.

وأضاف «دانيال» خلال حواره مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة «إكسترا نيوز»: «مش هي دي مصر لا مصر حاجة تانية وقبل حكم الإخوان كان هناك أمن وأمان أكثر وحتى تعامل الناس كان مختلفًا، وبعد 28 يناير حدثت العديد من عمليات النهب والسرقة والحرق وعرفنا مين كان عاملها وكان يتم تلفيق التهم لناس آخرين، وطبعًا كنت حزينًا جدًا على مصر وأقول كيف وصلنا إلى هذه المرحلة، إحنا كنا نمشي عادي في أمان أصبح كل واحد يؤمن بيته جيدًا».

وأردف: «لم أخف أنا منذ الصغر لدي الجرأة في كل حاجة، وكنت متفائلًا لمصر وقولت إن مثل تلك الأحداث تساهم في توعية الشعب المصري».

وتابع أنه خلال حضور عزاء الراحل عمار الشريعي في مسجد الرحمن الرحيم، وجد عددًا من قيادات الإخوان أثناء سماع القرآن الكريم كانوا قاعدين يهرزوا ويتصوروا مع بعض ودي كانت علامة للشعب المصري إن دول ناس مش متدينة.

وأشار إلى أن عددًا كبيرًا من المسلمين والمسيحيين الذين حضروا العزاء استغربوا جدًا من هذا الأمر، مؤكدًا أن هذا السلوك يتنافى تمامًا مع الدين والتقاليد المصرية، قائلا :«مفيش حد يجلس في عزاء ويهزر ويضحك ويتصور، وعندما جاء وزير الثقافة الإخواني قلت تم القضاء على الفن والثقافة وشاركت في العديد من الوقفات ضد الإخوان».