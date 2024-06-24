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تلخيص مادة اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة.. «روح الامتحان وأنت مطمئن»

كتب:

تامر نادر
12:27 ص | الإثنين 24 يونيو 2024
امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة

يؤدي كثيرون من طلاب الثانوية العامة، امتحان اللغة الفرنسية يوم الثلاثاء المقبل الموافق 25 يونيو الجاري؛ لذا يستعدون حاليًا لمذاكرة المادة جيدًا ومراجعة قواعدها وأسئلتها المتوقعة لاجتياز الامتحان بنجاح وتحقيق أعلى الدرجات.

امتحان اللغة الفرنسية للثانوية العامة 2024

ومع استعداد طلاب الثانوية العامة 2024 لتأدية امتحان اللغة الفرنسية يوم الثلاثاء المقبل، قدم نادي شلتوت، مُدرس لغة فرنسية تلخيصًا شاملًا للمادة متضمنًا قواعدها وأهم الأسئلة المتوقعة في الامتحان، لكي يذاكرها الطلاب جيدًا ومن ثم اجتياز الامتحان وتحقيق تقدير عال.

تلخيص شامل لمادة اللغة الفرنسية

وجاء التلخيص الشامل لمادة اللغة الفرنسية لطلاب الثانوية العامة 2024 الذي قدمه «شلتوت» خلال حديثه لـ«الوطن»، كالتالي:

الإجابة عن سؤال «المواقف»

كما قدم «شلتوت» بعض النقاط المهمة التي تساعد طلاب الثانوية العامة في الإجابة عن سؤال «المواقف» في امتحان اللغة الفرنسية بسهولة، وهي:

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بقلم تامر نادر

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