موعد اعتماد تنسيق الثانوية العامة 2024 الفيوم.. اعرف المؤشرات الأولية

يترقب آلاف الطلاب والطالبات الذين أنهوا الشهادة الإعدادية بتفوق وحصدوا درجات مرتفعة وتقدموا زملاءهم في نتيجة الصف الثالث الإعدادي، اعتماد تنسيق الثانوية العامة 2024 الفيوم، ليتمكنوا من تقديم أوراقهم للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام سواء في المدارس الحكومية، أو الخاصة، أو فصول الخدمات، وذلك بعدما اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 78.16%.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» موعد اعتماد وإعلان تنسيق الثانوية العامة 2024 الفيوم فضلًا عن المؤشرات الأولية للحد الأدنى للقبول مقارنةً بالأعوام الماضية، وذلك في ظل الخدمات المقدمة لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

موعد اعتماد تنسيق الثانوية العامة 2024 الفيوم

وأوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» الموعد المقرر أن يعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الفيوم، مشيرًا إلى أن تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة الفيوم خلال الأسبوع الجاري.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2024 الفيوم

ووفقًا للمؤشرات الأولية، فإنّه من المتوقع أن يأتي الحد الأدنى للقبول في تنسيق الثانوية العامة 2024 الفيوم مشابهًا للعام المنصرم، أو أقل بصورة طفيفة وذلك بسبب انخفاض نسب النجاح هذا العام إلى 78.16% مقارنةً بـ79.1% السنة الماضية.

وبلغ تنسيق الثانوية العامة 2023/2024 الفيوم المرحلة الأولى 233 درجة كحد أدنى للقبول في مدارس الثانوية العامة الحكومية، ثم جرى تخفيضها إلى 228 درجة في المرحلة الثانية من التنسيق.

تنسيق الثانوية العامة 2024 خدمات

وفيما يخص تنسيق الثانوية العامة 2024 خدمات فإنّه يجرى إعلانه بالتزامن مع إعلان تنسيق المرحلة الثانية، وعقب الانتهاء من تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الأولى، كما حدث العام الماضي، وتحديدًا في الفترة من نهاية أغسطس وحتى مطلع سبتمبر تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص وفقًا للقرار الوزاري رقم 357 لسنة 2018.

الأوراق المطلوبة في تنسيق الثانوية العامة

وفيما يخص الأوراق المطلوبة في تنسيق الثانوية العامة 2024 الفيوم، فإنّها تضم الآتي:

أصل استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية و3 صور منها.

أصل شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة مميكنة، و3 صور منها.

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

6 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

ملف التقديم متضمنًا طلب الالتحاق، والدمغات المطلوبة.

البطاقة الصحية للطالب أو الطالبة شريطة أن يكون موضح فيها الحالة الصحية للطالب.

حافظة بلاستيكية وملف ورقي لحفظ المستندات.

موعد تقديم الثانوية العامة 2024

وبحسب مديرية التربية والتعليم فإنّه من المتوقع أن يبدأ موعد الثانوية العامة 2024 الفيوم، مطلع شهر يوليو المقبل، ويستمر لمدة شهر للمرحلة الأولى.