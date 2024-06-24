«الإفتاء» توضح شرطين لجواز ترك شقة إيجار قديم مقابل «مبلغ خلو» (فيديو)

ينتظر الآلاف من أصحاب العقارات والمستأجرين الخاضعين للإيجار القديم، مناقشة القانون تحت قبة البرلمان، إذ من المقرر أن يناقشه مجلس النواب قريبا؛ للخروج بحلول مناسبة لطرفي النزاع «الملاك والمستأجرين»، حيث يضطر بعض الملاك لدفع «خلو رجل» للمستأجر مقابل ترك العقار، ولكن قد لا يعلموا حكم ذلك الأمر، وهو ما أوضحته دار الإفتاء المصرية تيسيرا على الناس في معرفة أحكام وأمور دينهم.

حكم ترك شقة إيجار قديم مقابل خلو

وقالت دار الإفتاء، بشأن حكم ترك شقة إيجار قديم وأخذ خلو لتركها، إن المستأجر له حق الانتفاع في هذه الشقة، وهذا الحق هو مال، فإذا تنازل عنه بإرادته لصاحب العقار مقابل مبلغ من المال فهو حلال ويجوز ولكن بشرطين.

قانون الإيجار القديم

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في مقطع فيديو نشرته عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، أن هناك شرطين واجبين لأخذ مبلغ «خلو رجل» من صاحب الشقة الإيجار القديم مقابل تركها له، وهما أن يكون هذا المبلغ المالي خارجا منه دون ابتزاز أو جهر له.