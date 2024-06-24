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خبير علاقات دولية: حكومة الاحتلال الإسرائيلية تستهدف تغيير خرائط غزة

كتب:

منار مجدي
08:55 ص | الإثنين 24 يونيو 2024
آثار العدوان الإسرائيلي على غزة

آثار العدوان الإسرائيلي على غزة

قال أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية إنَّ حكومة الحرب الإسرائيلية وبالأخص حكومة اليمين المتطرف الأشد تصرفاً في تاريخ إسرائيل، لها مخطط في إشعال المنطقة وإشعال الحرائق، موضحًا أنَّ هذا المخطط خبيث هدفه تغير خرائط في قطاع غزة.

حكومة الإسرائيلية تتغذى على الصراع والحروب

وأضاف خبير العلاقات الدولية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، أنَّ حكومة الحرب الإسرائيلية تتغذى على الصراع والحروب، موضحًا أنَّه بعد 9 أشهر من الفشل العسكري في قطاع غزة لم تحقق أي أهداف حتى التي أعلنتها، إذ أنّها لم تحرر الأسرى ولم تصفي على المقاومة الفلسطينية.

إسرائيل استخدمت القنابل والأسلحة لتحقيق تدمير شامل في قطاع غزة

وأشار إلى أنَّ إسرائيل استخدمت كل ما فوق الأرض من القنابل والأسلحة لتحقيق تدمير شامل في قطاع غزة، موضحًا أنَّ الفترة الأخيرة تعكس أنَّ هذه الحكومة لا يمكن المراهنة عليها سواء فيما يتعلق بالسلام أو بالوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، خاصة أنّها كانت المتسبب الأساسي في تعصف كل مفاوضات والهدن الصادقة.

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