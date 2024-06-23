«أكلوا أوراق الشجر».. الجوع يحول أطفال شمال غزة إلى هياكل عظمية

في اليوم الـ261 من عدوان دولة الاحتلال الإسرائيلية الغاشم على قطاع غزة، أصبح الوضع الإنساني في قطاع غزة مأساوي، وبالأخص في الشمال، حيث ظهرت العديد من مقاطع الفيديو التي تؤكد دخول الشمال في مجاعة حقيقية، جعلت الأطفال عبارة عن هياكل عظمية.

فيما يصطف المئات للحصول على لقيمات تسد جوع الصغار، وهو ما دفع العديد من رواد السوشيال ميديا إلى تفعيل هاشتاج «شمال غزة يموت جوعًا» وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

الجوع ينهش أجساد الأطفال في شمال غزة

وقال محمد المغبط مدير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في مداخلة مع قناة القاهرة الاخبارية، إن المجاعة انتشرت بشكل مخيف في شمال قطاع غزة منذ أكثر من شهر، والتي يتسبب فيها جيش الاحتلال الذي يمنع وصول المساعدات الغذائية إلى الشمال.

وأوضح: في بعض مناطق شمال غزة، لا يستطيعون الحصول على أي مواد غذائية، موضحًا أنه منذ أكثر من شهرين وأهالي الشمال يتناولون الطحين والمعلبات فقط، هذا في حالة إيجاده، وبعضهم بدأ في تناول أوراق الشجر بسبب شح السلع الغذائية.

وطالب «المغبط» بضرورة فتح جميع المعابر وإيصال المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار في غزة بشكل كامل.

وأضاف، أن كافة مستشفيات غزة الـ26 أغلبها متوقف بشكل كامل، وما بقي منها يعمل في ظروف قهرية وشح الأدوية، وذلك بسبب استهداف قوات الاحتلال بشكل مباشر للمؤسسات الطبية.

الأنروا: غزة المكان الأخطر في العالم

قال عدنان أبو حسنة، المُتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بغزة، إن قطاع غزة هو المكان الأخطر في العالم على عمال الإغاثة، وهو يتجه إلى الانهيار الكامل في منظومة المياه والصحة والمجاعة.

وأشار إلى أن المستشفيات بالقطاع غير جاهزة للعمل، لعدم توافر الوقود اللازم لتشغيلها، و14 مستشفى من بين 36 تعمل بشكل جزئي.

وأوضح، أنه تم رصد أكثر من 50 طفلًا يعانون من سوء التغذية والمجاعة في مخيم جباليا، في شمال قطاع غزة، خلال أسبوع واحد فقط وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن 9 من كل 10 أطفال في قطاع غزة يعانون من فقر غذائي حاد، مضيفًا أن ما يتسبب في تلك الكارثة هو استمرار الاحتلال في إغلاق معبري رفح الحدودي وكرم أبو سالم.

يشار إلى أن أكثر من 37 طفلًا استُشهدوا جراء التجويع في عدد من مستشفيات قطاع غزة، وبالأخص في مستشفى كمال عدوان، الذي ارتقي بداخله نحو 30 طفلاً.

مقتل طفلة من الجوع في شمال غزة

وأفادت قناة القاهرة الاخبارية، نقلا عن وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد طفلة رضيعة بسبب سوء التغذية في شمال قطاع غزة.

انشر بكل مكان

احكي عن معاناة خوانك



حرب التجويع تنال من أجساد أطفال قطاع غزة#شمال_غزة_يموت_جوعاً pic.twitter.com/3xpqIU9IE9 — Osama Dmour (@OsamaDmour5) June 20, 2024

فيما تداول مقطع فيديو لأب شاب يبكي طفلته التي تعاني من سوء تغذية شديد، والمعرضة للموت بسبب الجوع.

الجوع أنهك أجساد الكبار والصغار في شمال قطاع غزة المحاصر pic.twitter.com/FuufN2DXv3 — Dr. Zaid Alsalman (@ZaidAlsalman6) June 17, 2024

وقال الصحفي أسامة العشي عبر صفحته على موقع فيسبوك: «أنا الصحفي أسامة العشي من مدينة غزة، جعان كتير، وعندي جنين في بطن زوجتي كمان جعان كتير، وزوجتي كتير خايف عليها لأنها جعانة كتير، أهلي وصحابي وجيراني جعانين كتير».