 مواعيد قطارات الـVIP على خط «القاهرة - أسوان».. اعرف محطات الوقوف

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل أكثر من قطار على الخط القبلي، لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، بالإضافة إلى توفير أكثر من وسيلة لحجز التذاكر مثل الهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني للهيئة.

مواعيد قطارات «القاهرة - أسوان» VIP

وترصد «الوطن» في السطور التالية، مواعيد قطارات الـVIP «القاهرة - أسوان»، وهي:

قطار رقم 2006

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:15 دقيقة

- يصل إلى محطة أسوان الساعة 6:00

- يمر بمحطات سوهاج ونجع حمادي وقنا والأقصر وإدفو وكوم إمبو

قطار رقم 980

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 8:00

- يصل إلى محطة أسوان الساعة 22:25 دقيقة

- يمر بمحطات عديدة منها أسيوط وأبوتيج وطما وطهطا والمراغة وسوهاج وجرجا ونجع حمادي والسباعة وسلوا وكلابشة

قطار رقم 2010

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 10:00

- يصل إلى محطة أسوان الساعة 22:55 دقيقة

قطار رقم 982

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 12:00

- يصل إلى محطة أسوان الساعة 2:25 دقيقة

قطار رقم 934

- يقوم من محطة القاهرة الساعة 1:10 دقائق

- يصل إلى محطة الأقصر الساعة 11:00