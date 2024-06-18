كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة في ثالث أيام العيد، سواء القطارات الروسية والمكيفة والتالجو.

مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة

وتستعرض الوطن مواعيد القطارات من الإسكندرية إلى القاهرة، وهي:

- القطار رقم 2025: يتحرك صباح اليوم من القاهرة الساعة 8 صباحا، ويصل إلى الإسكندرية 10.30 صباحا.

- القطار رقم 2023: يتحرك الساعة 2 ظهرا من القاهرة، ويصل إلى الإسكندرية الساعة 4.30 مساء.

- قطار 2022 تالجو: يتحرك من الإسكندرية - القاهرة الساعة 5:50 عصرا.

- القطار رقم 2024: يتحرك من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل إلى للقاهرة الساعة 4.30 مساء.

- قطار رقم 2027: يتحرك من القاهرة الساعة 7:00 مساء ويصل إلى الإسكندرية الساعة 9:30 مساء.

- قطار 2026: يتحرك من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء، ويصل إلى القاهرة الساعة 9:20 مساء.

القطارات المكيفة والروسي على خط «القاهرة - الإسكندرية»

- ينطلق قطار رقم 901، من القاهرة الساعة 8.10 صباحا.

- ينطلق قطار رقم 911، من القاهرة الساعة 10.00 صباحا.

- ينطلق قطار رقم 913، من القاهرة الإسكندرية الساعة 12.30 ظهرا.

- قطار رقم 917 مكيف، من القاهرة الساعة 14.00 ظهرا.

- يتحرك قطار رقم 919 ، من القاهرة الإسكندرية الساعة 14.25 ظهرا.