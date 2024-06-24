تراجع أسعار الفراخ بقيمة 8 جنيهات في بورصة الدواجن

عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك، يهتم المواطنون بأخبار أسعار الدواجن، خاصة مع انتهاء فترة الاحتفاظ بلحوم الأضاحي، لذلك يبحثون عن أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين 24-6-2024.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء والحمراء تراجعًا في بورصة الدواجن خلال الأيام الماضية، نتيجة العديد من الأسباب، أبرزها آليات السوق والعرض والطلب.

ووفق الأسعار المعلنة من قبل بورصة الدواجن، سجلت أسعار الفراخ البيضاء نحو 80 جنيهًا للكيلوجرام تسليم أرض المزرعة بتراجع 8 جنيهات عن الأسعار الأسبوع الماضي، بينما تباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 85 و90 جنيهًا.

وسجلت أسعار الفراخ الحمراء «الساسو»، تسليم أرض المزرعة 102 جنيه، على أن تباع للمستهلك بين 107 و110 جنيهات.

أسعار الفراخ البلدي

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 129 جنيهًا للكيلو، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 135 و140 جنيهًا.

سعر الفراخ الأمهات

كما سجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء، 70 جنيهًا على أرض المزرعة.

وقال سامح عريان، أحد أصحاب محلات الدواجن في تصريحات لـ«الوطن»، إن العرض والطلب على الدواجن يؤثر بشكل أساسي على الأسعار، خاصة أن السوق يخضع لآليات العرض والطلب.

ومن المتوقع أن تشهد الأسعار خلال الفترة المقبلة استقرارًا نتيجة توفر المعروض في الأسواق.