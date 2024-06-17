سر تراجع أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم.. «الشعبة» تكشف السبب

استقرت أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين 17-6-2024، والذي يوافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، على آخر انخفاض سجلته قبل العيد.

وسجلت أسعار الفراخ البيضاء والحمراء تراجعًا ملموسًا وواضحًا في أسعار بورصة الدواجن، نتيجة العديد من الأسباب التي عملت على انخفاض السعر في المزارع.

وقال سامح عريان أحد أصحاب محلات الدواجن في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك استقرارًا في الأسعار رغم إغلاق عدد كبير من محلات الدواجن خلال إجازة عيد الأضحى.

وأضاف «عريان» أن عددًا من أصحاب محال بيع الدواجن أغلقوا منذ بداية عيد الأضحى، نظرًا للإقبال الكبير على اللحوم الحمراء خلال أيام العيد.

ومن جانبة لفت سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إلى أن انخفاض الأسعار خلال عيد الأضحى المبارك، نظرا لزيادة المعروض في الأسواق.

أسعار بورصة الدواجن

وتستعرض «الوطن»، أسعار الدواجن اليوم الاثنين 17-6-2024 ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

أسعار الفراخ الحمراء

وسجلت أسعار الفراخ الحمراء «الساسو»، تسليم أرض المزرعة 95 جنيها، على أن تباع للمستهلك بين 100 جنيه و110 جنيهات.

أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم استقرارًا، نحو 88 جنيهًا تسليم أرض المزرعة، بينما تباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 93 و100 جنيه للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي نحو 129 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 135 و140 جنيهًا.

سعر الفراخ الأمهات بينما سجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء، 85 جنيهًا على أرض المزرعة.