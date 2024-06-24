خبير تربوي: 122% نموا في الجامعات المصرية خلال الـ10 أعوام الأخيرة

قال الدكتور عاصم حجازي، مدير التقويم التربوي بجامعة القاهرة، إن الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية تشهد طفرة كبيرة خلال الـ10 أعوام الأخيرة، إذ بلغ عددها نحو 109 جامعات بنسبة نمو بلغت 122%، جرى ربطها بسوق العمل، بعد تأهيل وتدريب الطلاب.

وأضاف «حجازي»، عبر تطبيق «زوم»، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، أن التعليم العالي يرتبط الآن بالتنمية المستدامة عام 2030 بشكل كبير، ويوجد اهتمام كبير جدا من الدولة المصرية بالبحث العلمي.

مصر تتقدم في التصنيفات العالمية

وأشار إلى أن هذا الاهتمام يمثل السبب في تقدم مصر في التصنيفات العالمية، مشيرا إلى أنه يوجد بمصر 28 جامعة حكومية و32 جامعة خاصة و20 جامعة أهلية و10 جامعات تكنولوجية، و9 أفرع لجامعات أجنبية.