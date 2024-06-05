«القاهرة» ضمن أفضل 1% من جامعات العالم.. «المكتبات والمعلومات» في المرتبة 38

قال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة أصبحت الآن، ضمن أفضل 1% على مستوي العالم، من بين 30 ألف جامعة، ويوجد 6 تخصصات ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، بالإضافة إلى تقدم ترتيب تخصص إدارة المكتبات والمعلومات، الذي أصبح في المرتبة 38 عالميًا، من بين أفضل 40 جامعة على مستوى العالم.

العلوم الإنسانية والاجتماعية

أكد رئيس جامعة القاهرة، وفقا لبيان صادر عن الجامعة، اهتمام الجامعة بتخصص العلوم الإنسانية والاجتماعية، بعد أن كان خارج التصنيفات الدولية المختلفة.

واستطاعت الجامعة من خلال تعاونها مع الناشر الدولي «إيميرالد»، إصدار مجلة الجامعة في العلوم الإنسانية والاجتماعية، التي ساهمت في رفع مستوى النشر الدولي للعلوم الإنسانية.

ولفت إلى أن الجامعة أصبحت من أفضل 300 جامعة في تخصص العلوم الإنسانية والاجتماعية، من بين 30 ألف جامعة على مستوي العالم، كما جاء تخصص المكتبات والمعلومات في المرتبة 38 عالميًا، وهو تخصص ينتمي في المقام الأول إلى العلوم الاجتماعية.