«التضامن»: تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة العاملين في دار رعاية المسنات الكفيفات

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مواصلة صندوق عطاء جهوده في دعم دار رعاية المسنات الكفيفات، مشيرة في بيان صحفي إلى تنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءة وبناء قدرات مقدمي الخدمة في كيفية التعامل مع المسنات الكفيفات.

توفير سبل الرعاية والتعزيز من الخدمات

وأوضحت أن التدريب يهدف إلى التأكد من جودة الخدمات المقدمة بالدار لتوفير مأوى وحياة كريمة لمسنات كفيفات غير قادرات على خدمة أنفسهن، مشيرة إلى إجراء تدريب نظري لمقدمي الخدمة بالدار للتعرف على مفهوم الإعاقة البصرية وأنواعها والجوانب التشريحية للعين واحتياجات الكفيفات وكيفية التعامل وتقديم الخدمات لهن.

إقامة شاملة للسيدات غير القادرات

وأضافت وزيرة التضامن أن دار رعاية المسنات الكفيفات تعد أول دار من نوعه، إذ جرى إطلاقه من خلال تمويل مشروع جمعية النور والأمل عام 2021، مشيرة إلى أن العبرة في إيجاد حياة كاملة كريمة لهن، ليس فقط الطعام والشراب والرعاية، لكن حياة فيها رقي وتعلم ومشاركة لحمايتهن من الوحدة أو العزلة أحيانًا، بعد وصولهن لسن الستين وعدم وجود مأوى لهن، ومن هذا المنطلق فإن صندوق عطاء مستمر في تقديم الدعم لهذه الدار، والتي توفر إقامة شاملة للسيدات غير القادرات وإشراف داخلي لرعايتهن على مدار 24 ساعة، وتوفير برامج متخصصة في الدعم النفسي والاجتماعي من قبل متخصصين في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية والاجتماعية مثل إقامة حفلات.