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القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية تكنولوجيا معلومات ذوي الإعاقة

كتب:

محمد مجدي
02:55 م | الجمعة 07 يونيو 2024
شعار القوات المسلحة المصرية

شعار القوات المسلحة المصرية

في إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والقدرات المتاحة مع مختلف الأكاديميات الوطنية بالدولة، وقع اللواء محمد متولي مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون مع الدكتور عبد المنعم الشرقاوي رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، لتعزيز وتطوير منظومة التعاون المشترك بين القوات المسلحة والأكاديمية.

يهدف البروتوكول إلى تعظيم أوجه التعاون العلمي والبحثي وتفعيل آليات العمل التي تحقق الاستفادة من التطورات التكنولوجية المتلاحقة في الموضوعات المشتركة بين الجانبين.

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولي الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.