القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع أكاديمية تكنولوجيا معلومات ذوي الإعاقة

في إطار حرص القوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والقدرات المتاحة مع مختلف الأكاديميات الوطنية بالدولة، وقع اللواء محمد متولي مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون مع الدكتور عبد المنعم الشرقاوي رئيس الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، لتعزيز وتطوير منظومة التعاون المشترك بين القوات المسلحة والأكاديمية.

يهدف البروتوكول إلى تعظيم أوجه التعاون العلمي والبحثي وتفعيل آليات العمل التي تحقق الاستفادة من التطورات التكنولوجية المتلاحقة في الموضوعات المشتركة بين الجانبين.

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولي الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة.