اعرف مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2024

يؤدي الطلاب امتحان اللغة الأجنبية الثانية غدا الثلاثاء، ضمن مارثون امتحانات الثانوية العامة 2024، وتحتوي على 40 درجة من درجات المجموع الكُلي، وتعُد من المواد المُبسطة للطلبة فيحرص الطلاب على مُذاكرتها لضمان الدرجات النهائية، ويسعون في هذا الصدد لمعرفة مواصفات الورقة الإمتحانية في اللغة الأجنبية الثانية.

مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2024

وفق لما تم الإعلان عنة من قبل وزارة التربية والتعليم عبر الصفحة الرسمية «فيسبوك» أن مواصفات الورقية الامتحانية جاءت كالآتي:

30% من أسئلة الامتحان للمستويات العقلية البسيطة.

40% من أسئلة الامتحان للمستويات العقلية المتوسطة.

30% من أسئلة الامتحان للمستويات العقلية العليا.

طريقة توزيع درجات المادة

تشمل الورقة الامتحانية عن 31 سؤالاً يشتملون على ال 40 درجة.

الأسئلة المقالية عبارة عن سؤالين فقط مُخصص لهم 6 درجات.

الأسئلة الموضوعية يبلغ عددها 29 سؤلاً مخصص لها 34 درجة.

طريقة توزيع درجات مادة اللغة الإيطالية

وفقاً لما أوضحته الأستاذة دعاء طلعت أستاذة اللغة الإيطالية لـ«الوطن»، أن الدرجات تقسم كالتالي:

القطعة تشمل 12 درجة.

الجرامر يشمل 13 درجة.

الأيميل يشمل 3 درجات .

ال Tema تشمل على 3 درجات.

المواقف تشتمل على 9 درجات

طريقة توزيع درجات مادة اللغة الفرنسية

وفقًا ما أكد علية أحمد الصغير مدرس اللغة الفرنسية، فإن امتحان اللغة الفرنسية سيضم 30 سؤالاً مثل العام الماضي، مقسمة إلى الآتي: