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«مستقبل وطن» ينظم مراجعة لغة فرنسية لطلبة الثانوية العامة في طور سيناء

كتب:

محمد أباظة
09:00 م | الأحد 23 يونيو 2024
مراجعات الثانوية العامة

مراجعات الثانوية العامة

نظمت أمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن في مدينة طور سيناء برئاسة أحمد نشأت عفيفي أول أيام المراجعة النهائية لـ طلاب وطالبات الثانوية العامة في مادة اللغة الفرنسية، وذلك بقاعة التأهيل الاجتماعي بحضور المتخصصين في المادة.

مراجعات الثانوية العامة

وانطلقت المبادرة اليوم، إذ تقدم الطلاب والطالبات بخالص الشكر لأمانة الحزب علي تنظيم تلك النوعية من المبادرات دعما للتعليم والطلاب وأولياء الأمور التي من شأنها التخفيف عن كاهل الأسر والارتقاء بالعملية التعليمية برمتها.

وجاء ذلك بحضور أحمد الشربيني أمين مساعد أمانة التنظيم ومصطفى عاطف أمين مساعد أمانة الإعلام في المدينة وعدد من شباب الحزب القائمين على التنظيم لؤي وليد وعمر أشرف ومريم حيدره وآية جميل ويوسف وليد.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.