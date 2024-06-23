«مستقبل وطن» ينظم مراجعة لغة فرنسية لطلبة الثانوية العامة في طور سيناء

نظمت أمانة التنظيم بحزب مستقبل وطن في مدينة طور سيناء برئاسة أحمد نشأت عفيفي أول أيام المراجعة النهائية لـ طلاب وطالبات الثانوية العامة في مادة اللغة الفرنسية، وذلك بقاعة التأهيل الاجتماعي بحضور المتخصصين في المادة.

مراجعات الثانوية العامة

وانطلقت المبادرة اليوم، إذ تقدم الطلاب والطالبات بخالص الشكر لأمانة الحزب علي تنظيم تلك النوعية من المبادرات دعما للتعليم والطلاب وأولياء الأمور التي من شأنها التخفيف عن كاهل الأسر والارتقاء بالعملية التعليمية برمتها.

وجاء ذلك بحضور أحمد الشربيني أمين مساعد أمانة التنظيم ومصطفى عاطف أمين مساعد أمانة الإعلام في المدينة وعدد من شباب الحزب القائمين على التنظيم لؤي وليد وعمر أشرف ومريم حيدره وآية جميل ويوسف وليد.