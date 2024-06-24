«الأرصاد»: أجواء شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر خلال الفترة الحالية وحتى نهاية الأسبوع بامتداد منخفض الهند الموسمي، والذي يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، مشيرة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المنخفض الجوي يحمل كتل هوائية شديدة الحرارة، وأحيانا تتجاوز حرارة هذه الكتل الهوائية 50 درجة مئوية.

ارتفاع نسب الرطوبة

وأشارت إلى أن الكتل الهوائية الشديدة الحرارة مع مرورها على البحر المتوسط مع حركة المنخفض الجوي تفقد جزء من درجات حراراتها، وتُحمل بكميات المياه، التي تؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة.

امتداد مرتفع جوي

وتابع: «نتأثر بوجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات العليا، والذي يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس»، مشيرة إلى أن قيم درجات الحرارة بالأيام الجارية تعد أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من 3 لـ4 درجات مئوية.