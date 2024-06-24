اعتماد تنسيق الثانوية العامة 2024 كفر الشيخ.. اعرف الحد الأدنى للقبول

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ قبل قليل، تنسيق الثانوية العامة 2024 كفر الشيخ بحد أدنى 254 درجة لجميع مدارس الثانوي العام بالمحافظة كمرحلة أولى.

اعتماد تنسيق الثانوية العامة 2024 كفر الشيخ

وقال المحافظ، إنّ درجات القبول بتنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة كفر الشيخ انتظام 254 درجة، والثانوي العام خاص 140 درجة، والثانوي العام منازل 140 درجة، والثانوي العام خدمات يتم قبول الطلبات بما لا يتجاوز 25% من إجمالي عدد المقبولين بالصف الأول الثانوي بالإدارة مع ترتيب المتقدمين طبقًا للمجموع تنازليًا، وبناءً على القرار الوزارى رقم 357 لعام 2018.

ومن جانبه، أوضح محمد عبد الله، وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ، أنّه سيتم فتح باب التقديم بالمرحلة الثانوية مباشرةً عقب اعتماد تنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة كفر الشيخ، وبعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولى سيتم حصر وتحديد الأماكن الشاغرة بجميع إدارات كفر الشيخ التعليمية لإعلان تنسيق المرحلة الثانية.

الأوراق المطلوبة في تنسيق الثانوية العامة 2024

وفيما يخص الأوراق المطلوبة في تنسيق الثانوية العامة 2024 بكفر الشيخ، كما يلي.

- أصل استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية و3 صور منها.

- أصل شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة مميكنة، و3 صور منها.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- 6 صور شخصية للطالب أو الطالبة.

- ملف التقديم متضمنًا طلب الالتحاق، والدمغات المطلوبة.

- البطاقة الصحية للطالب أو الطالبة شريطة أنّ يكون موضح فيها الحالة الصحية للطالب.

- حافظة بلاستيكية وملف ورقي لحفظ المستندات.