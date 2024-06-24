محافظ الشرقية يتفقد أعمال تجديد مصرف بلبيس العمومي

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، زيارة إلى مدينة بلبيس للمرة الثانية خلال 48 ساعة، لمتابعة أعمال الإحلال والتجديد والتغطية الجارية بمصرف بلبيس العمومي بطول 125 مترا طوليا وبتكلفة 100 مليون جنيه، والمُقامة تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري التي تأتي تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

وأكد محافظ الشرقية، على رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الشركة المنفذة بغلق وتأمين الموقع وإحكامه بعمل كردون في المنطقة التي تشهد تنفيذ الأعمال، تجنبا لوقوع أي حوادث والحفاظ على أرواح المارة، مشددا على ضرورة تكثيف ورديات العمل بالتوازي مع استكمال نقل المرافق لسرعة الانتهاء من الأعمال ودخول المشروع الخدمة الفعلية لخدمة أبناء مدينة بلبيس.

واطمأن محافظ الشرقية على حجم الأعمال في المشروع، وجرت الإشارة إلى الانتهاء من إقامة الخوازيق الساندة وجار إقامة الخوازيق العاملة الأساسية وسط المجرى المائي، واستكمال أعمال نقل المرافق من كهرباء ومياه وخط طرد وكابلات تراسل دولي.

إقامة حديقة ومسطحات خضراء

وتابع المحافظ، أعمال التجميل في ميدان المحطة، وشملت إقامة حديقة ومسطحات خضراء لتمثل متنفسا لأبناء المدينة ومتنزها لقضاء أوقات فراغهم، مشددا على ضرورة استمرار تكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والميادين العامة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.