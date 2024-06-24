مواعيد وأماكن تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة أهالي الشرقية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» مواعيد وـماكن تواجد السيارات المتنقلة لخدمة العملاء بالمراكز والقرى الواقعة بنطاق عملها خلال الفترة من اليوم وحتى 27 يونيو بدءا من الساعة 8 صباحا وحتى 2 ظهرًا.

أماكن ومواعيد سيارات خدمة العملاء بالمراكز والمدن

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أماكن ومواعيد تواجد السيارات المتنقلة لخدمة العملاء بالمراكز والقري كالتالي:

- نطاق قطاع مركز الزقازيق بقرية بهجات يومي الأحد والاثنين - كفر أبو حاكم يوم الثلاثاء - قرية السبكي يومي الأربعاء والخميس.

- مركز أبو حماد بقرية العباسة الكبرى من الأحد إلى الخميس.

- مركز الحسينية - بقرية سماكين الغرب من الأحد إلى الخميس.

تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية

وكشفت الشركة أن سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية التي لم يتمّ تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء،

وأشارت إلى سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء تقدم خدمات «التعاقد على إدخال العدادات - شحن الكروت مسبوقة الدفع - سداد الفواتير- الاستعلام عن الفواتير - تقديم شكاوى».