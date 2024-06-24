«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» عن غزة.. «مئات الغارات تسقط 43 شهيدا»

عرض برنامج «هذا الصباح»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والخاص بملف القضية الفلسطينية، وجاء بعنوان «ضربات متبادلة تشعل المواجهة بين إسرائيل وحزب الله.. ومئات الغارات تسقط 43 شهيداً في قطاع غزة».

مصر تحذر من اتساع دائرة الصراع

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، خلال البرنامج الذي يقدمه الإعلاميين باسم طبانة ومروة موسى، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إن مصر حذرت كثيرًا من اتساع دائرة الصراع في المنطقة منذ بداية الأزمة، قائلًا: «من وجهة نظري نشهد الآن صراعا إقليميا في المنطقة، وجرى استهداف 102 سفن أمريكية بريطانية إسرائيلية من الحوثيون حتى 1 مايو الماضي، و5 آلاف صاروخ من جنوب لبنان على شمال الأرض المحتلة، إضافة إلى 1000 غارة واختراق إسرائيلي على لبنان كل ذلك تعني اتساع الحرب في المنطقة».

انتقال الصراع الإسرائيلي إلى لبنان

وأضاف «رفعت»، أنّ المرحلة التالية تشمل انتقالا نوعيا إلى مرحلة أخرى من الصراع، التي من الممكن أن يحدث خلالها عدوان على لبنان.