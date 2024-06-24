قانون الإيجار القديم 2024.. اعرف آخر التطورات

يتطلع الآلاف من المواطنين معرفة التفاصيل الجديدة عن قانون الإيجار القديم 2024 وآخر التطورات الخاصة به، خاصة بعد إعلان مجلس النواب مناقشة القانون للخروج بحلول ترضي طرفي النزاع «الملاك والمستأجرين» بعد مناقشة القانون بحسب ما أعلنت عنه لجنة الإسكان بمجلس النواب.

آخر تطورات قانون الإيجار القديم 2024

وعن آخر التطورات في قانون الإيجار القديم 2024، فإنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن حصر الوحدات التي تخضع للقانون، وتتخطى نحو مليون وحدة سكنية حسبما أشارت التقارير، وذلك بخلاف وحدات الأشخاص الاعتباريين، إذ كانت لجنة الإسكان بمجلس النواب طالبت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، موافاتها ببيانات الوحدات المتعلقة بالإيجار القديم.

وبالفعل سلم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تقريرا يضم حصر دقيق بعدد الشقق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم على مستوى محافظات الجمهورية إلى لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب.

قانون الإيجار القديم 2024

ومن المنتظر بعد حصر الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، أن يتم عمل حوار مجتمعي يشارك في الملاك والمستأجرين وعدد من الخبراء والمتخصصين؛ لإصدار تشريع يرضي طرفي النزاع، حيث أكد مجلس النواب أن القانون لن يصدر إلا بتراضي الطرفين والتوافق بين أطرافه، كما أن الحلول لن تشمل تشريد المستأجرين.

تطورات قانون الإيجار القديم

وكشف الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن آخر التطورات في قانون الإيجار القديم 2024، قائلا إنه سيتخذ الكثير من الوقت من أجل دراسته والاستماع إلى جميع الأطراف، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس سيستمع إلى القانونيين وخبراء الإسكان، فضلا عن النظر إلى أحكام المحكمة الدستورية للخروج بحل عادل للملاك والمستأجرين.