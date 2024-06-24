محافظ الشرقية يوجه بتوفير  مولد كهرباء لتشغيل محطة مياه بردين

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية محطة مياه بردين، والتي تعمل بطاقة إنتاجية 50 ل/ ث، لمتابعة سير انتظام العمل بها، والتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها، والوقوف على أسباب انقطاع وضعف وصول مياه الشرب لمنازل أهالي القرية.

توفير مولد ديزل بقدرة عالية لتشغيل المحطة

وتفقد محافظ الشرقية مكونات المحطة وتعرف على آلية التشغيل، وأصدر توجيهاته لرئيس المركز بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير مولد ديزل بقدرة عالية لتشغيل المحطة، خلال فترات تخفيف أحمال الكهرباء لضمان عدم إنقطاع المياه ووصولها بشكل جيد لمنازل المواطنين.

إجراء الصيانة العاجلة للبئر والمولد

وخلال جولة المحافظ داخل محطة مياه بردين، لاحظ وجود بئر مياه معطل ملحق به مولد كهرباء يحتاج إلى أعمال تنمية وتطهير. لذا، كلف المحافظ مدير المحطة بالبدء فوراً في إجراء الصيانة العاجلة للبئر والمولد، وتشغيل البئر لاستخدامه وقت الذروة ليكون مصدرًا بديلاً لتوفير المياه وتقديم كوب مياه نظيف للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ خطط التنمية والمشروعات الخدمية والتنموية في قطاعات مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والصحة، والأبنية التعليمية، والغاز الطبيعي، والشباب والرياضة، والطب البيطري بمختلف مراكز ومدن المحافظة.