«المجتمعات العمرانية»: تحقيق 90% من أعمال خط مياه الشرب في منطقة الرابية بالشروق

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، مشروع تنفيذ خط مياه الشرب الرئيسي المغذي لمنطقة الرابية، إحدى مناطق الامتداد المضافة للمدينة، يرافقهما مسئولو الجهاز والمشروع.

رئيس «المجتمعات العمرانية» يتفقد تنفيذ خط مياه الشرب المغذي لمنطقة الرابية

واطلع المهندس كمال بهجات، على الموقف التنفيذي على الطبيعة لخط التغذية الجاري تنفيذه قطر 710ميليمترات، وأعمال تنفيذ غرف كل من «الربط – الهواء – الغسيل»، وذلك في إطار دفع العمل بمشروعات المرافق الجاري تنفيذها بالأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة لتقنين أوضاعها.

رئيس جهاز مدينة الشروق: نسبة تنفيذ الخط وصلت إلى ما يقرب من 90%

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن نسبة تنفيذ خط مياه الشرب الرئيسي المغذي لمنطقة الرابية وصلت إلى ما يقرب من 90%، والأعمال المتبقية ترتبط بالغرف، مشيراً إلى أنه بالنسبة لغرفة الربط فقد تم تركيب محبس القفل، وجاري بناء غرفة الربط من الخرسانة المسلحة، والغرفتين الأخريين، فقد تم توريد محبسي الهواء والغسيل وتجهيز القواعد، وجاري استكمال الخط.

قيادات الإسكان يتفقدون تنفيذ خط المياه المغذي لمنطقة الرابية بالشروق

وأوضح رئيس الجهاز، أن آخر الأعمال استهدفت الحي السابع، وتم إنجاز 200 عامود إنارة، وذلك بتغيير الأجزاء التالفة أسفل الأعمدة وتقويتها بمكان التثبيت وعزلها ضد العوامل الجوية، كما يتم أيضاً تغيير القواعد الخرسانية اللازمة لتثبيت عامود الإنارة مع تركيب كشاف الإنارة بعد رفع كفاءته.