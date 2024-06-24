شعبة المستوردين: خط الرورو الملاحي يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين مصر وتركيا

قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن تدشين خط الرورو للنقل البحري بين مصر وتركيا يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا في بيان صحفي إلى أن مصر قدمت نفسها للشريك التركي على أنها تمتلك مقومات تنافسية ترتكز على موقع جغرافي استراتيجي يؤهلها لأن تصبح مركزا إقليميا للإنتاج والتصدير، خاصة مع التطور الكبير في البنية التحتية، على نحو محفز للاستثمار المحلي والأجنبي، واعتماد سياسات وطنية داعمة للصناعة.

استدامة ونمو مستمر

أضاف أن الاستثمارات التركية في مصر تتسم بالاستدامة والنمو المستمر، لافتا إلى أن الحكومة التركية والمصرية على حد سواء تشجع الاستثمارات التركية في مصر والتي تجاوزت 3 مليارات دولار وفي طريقها للزيادة.

وأكد أن تركيا سادس أكبر وجهة للصادرات المصرية، وثالث أكبر دولة مُصدرِّة لمصر، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال 2023 بلغ نحو 6.6 مليار دولار، وتوجد نحو 790 شركة تركية في مصر، توفر نحو 70 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، ونحو 100 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر، مع تحقيق عائد إجمالي بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا.

إنشاء منطقة صناعية في مصر

أشار إلى أن الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا التركية تسعى لإنشاء منطقة صناعية في مصر متخصصة في صناعة المنسوجات والسيارات والألمنيوم والآلات والمعدات التكنولوجية المتقدمة، تركز على التصدير إلى أسواق عدة من بينها أفريقيا والخليج واعتبر قناوي، أن فرصة التكامل الاقتصادي بين البلدين تبقى أكثرحظاً من الدول الأخرى التي يعتمد بعضها على المشتقات النفطية.