تنسيق تمريض أورام الإسماعيلية 2024.. أقل 20 درجة عن باقي المدارس

أعلن مستشفى أورام الإسماعيلية اليوم، تنسيق القبول في مدرسة تمريض الأورام 2024، وبدء استقبال أوراق الطالبات الراغبين في الالتحاق بالمدرسة للعام الدراسي الجديد.

تنسيق تمريض أورام الإسماعيلية 2024

وأكد المستشفي في بيان رسمي، أنّ تنسيق القبول في مدرسة تمريض الإسماعيلية للطالبات جاء بحد أدنى 240 درجة بأقل 20 درجة عن تنسيق باقي المدارس، موضحا أنّ الدراسة في مدرسة التمريض للفتيات فقط.

وكشف المستشفى عن بدء قبول أوراق الطالبات المتقدمات لتحديد موعد الاختبارات والمقابلات خلال الأيام المقبلة، موضحا أنّ آخر موعد لقبول أوراق الطالبات هو الثلاثاء 2 يوليو المقبل.

شروط التقديم في مدرسة تمريض أورام الإسماعيلية 2024

وبحسب بيان رسمي لمستشفى أورام الإسماعيلية، فإنّ شروط القبول في مدرسة تمريض أورام الإسماعيلية، كما يلي.

1- الحصول على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها واجتياز اختبارات اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

2- أن تكون الطالبة من أبناء المحافظة التي حصلت منها على الشهادة الإعدادية.

3- أن تكون الطالبة مصرية الجنسية حسنة السير والسلوك.

4- التعهد بالتفرغ التام للدراسة بموجب قرار من ولي الأمر ولا يتم الزواج خلال فترة الدراسة.

5- اجتياز كشف الهيئة وباقي اختبارات القدرات كالاختبارات النفسية وقوة الملاحظة ومهارات التواصل والمعلومات العامة.

6- اجتياز الكشف الطبي.