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فتح باب القبول في معهد تمريض الكهرباء 2024.. اعرف المصاريف والشروط

كتب:

سلامة عامر
02:43 م | الخميس 13 يونيو 2024
اختبارات التقديم- صورة أرشيفية

اختبارات التقديم- صورة أرشيفية

أعلن معهد القمة للتمريض التابع لشركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة لكهرباء مصر، فتح باب القبول دفعة جديدة من الفتيات للعام الدراسي 2024-2025 من يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو المقبل ولمدة أسبوعين.

شروط وقواعد القبول في معهد القمة للتمريض نظام الخمس سنوات

ووضع المعهد مجموعة من الشروط والقواعد لقبول الفتيات، نستعرضها على النحو التالي:

1 - الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في ذات عام التقديم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

2 - أن تكون المتقدمة من أبناء محافظة القاهرة وحاصلة على شهادة الإعدادية من نفس المحافظة.

3 - المتقدمة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك.

4 - ألا تكون المتقدمة متزوجة ولا يسمح لها بالزواج خلال سنوات الدراسة بالمعهد.

5 - القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة، وتحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق

6 - عدم النقل نهائيا من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة، وعدم النقل من محافظة لأخرى.

7 - إقرار على ولي الامر بأن الطالبة لا تعتبر مقبولة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.

8 - تعهد على الطالبة وولي الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل.

9 - ضرورة اجتياز الاختبارات الأتية:

o اختبار الإملاء في اللغة العربية.

o اختبار في اللغة الإنجليزية.

o اختبار القدرة على التعامل مع الحاسب الألي.

o اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي ويشمل (اختبار نفسي – قوة الملاحظة – اللباقة في الحديث– سرعة الاستجابة ورد الفعل– مهارات التواصل– المعلومات العامة– الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر في عملها- المظهر العام – سلامة النطق– التناسق بين الطول والوزن)

o ثم اجتياز الكشف الطبي ويشمل (كشف نظر– كشف باطني– اختبار مخدرات – كشف لياقة طبية للوظيفة ----الخ)، على أن يوقع الكشف الطبي للطالبات المقبولين فقط وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة

10 - أيام التقديم للعام الدراسي 2024-2025 حسب المجموع.                     

 11 - المصاريف الدراسية للصف الاول لهذا العام 15 ألف جنيه

12 - رسوم سحب ملف التقديم 1500 جنيه  

 الأوراق المطلوبة:

 - استمارة نجاح لإتمام التعليم الأساسي لسنة 2024.

- بيان نجاح الصف الأول والثاني الإعدادي.

 -  بيان تدرج للمرحلة الابتدائية.

 - شهادة ميلاد كمبيوتر بعلامة مائية.

- شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة من المدرسة الإعدادية.

- شهادة بأن الطالبة من أبوين مصريين.

-  شهادة إدارية بأن الطالبة غير متزوجة.

-  صورة شخصية حديثة وعليها اسم الطالبة.

-  صورة بطاقة ولي الأمر مع المطابقة مع الأصل.

- ملف التقديم (يباع بمقر المعهد).

- دوسيه كبسولة للأوراق.

- دمغات (مهن تعليمية + نقابة تمريض).

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.