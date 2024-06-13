فتح باب القبول في معهد تمريض الكهرباء 2024.. اعرف المصاريف والشروط
كتب:
سلامة عامر
02:43 م | الخميس 13 يونيو 2024
اختبارات التقديم- صورة أرشيفية
أعلن معهد القمة للتمريض التابع لشركة الخدمات الطبية التابعة للقابضة لكهرباء مصر، فتح باب القبول دفعة جديدة من الفتيات للعام الدراسي 2024-2025 من يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو المقبل ولمدة أسبوعين.
شروط وقواعد القبول في معهد القمة للتمريض نظام الخمس سنوات
ووضع المعهد مجموعة من الشروط والقواعد لقبول الفتيات، نستعرضها على النحو التالي:
1 - الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في ذات عام التقديم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.
2 - أن تكون المتقدمة من أبناء محافظة القاهرة وحاصلة على شهادة الإعدادية من نفس المحافظة.
3 - المتقدمة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك.
4 - ألا تكون المتقدمة متزوجة ولا يسمح لها بالزواج خلال سنوات الدراسة بالمعهد.
5 - القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة، وتحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق
6 - عدم النقل نهائيا من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة، وعدم النقل من محافظة لأخرى.
7 - إقرار على ولي الامر بأن الطالبة لا تعتبر مقبولة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.
8 - تعهد على الطالبة وولي الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل.
9 - ضرورة اجتياز الاختبارات الأتية:
o اختبار الإملاء في اللغة العربية.
o اختبار في اللغة الإنجليزية.
o اختبار القدرة على التعامل مع الحاسب الألي.
o اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي ويشمل (اختبار نفسي – قوة الملاحظة – اللباقة في الحديث– سرعة الاستجابة ورد الفعل– مهارات التواصل– المعلومات العامة– الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر في عملها- المظهر العام – سلامة النطق– التناسق بين الطول والوزن)
o ثم اجتياز الكشف الطبي ويشمل (كشف نظر– كشف باطني– اختبار مخدرات – كشف لياقة طبية للوظيفة ----الخ)، على أن يوقع الكشف الطبي للطالبات المقبولين فقط وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة
10 - أيام التقديم للعام الدراسي 2024-2025 حسب المجموع.
11 - المصاريف الدراسية للصف الاول لهذا العام 15 ألف جنيه
12 - رسوم سحب ملف التقديم 1500 جنيه
الأوراق المطلوبة:
- استمارة نجاح لإتمام التعليم الأساسي لسنة 2024.
- بيان نجاح الصف الأول والثاني الإعدادي.
- بيان تدرج للمرحلة الابتدائية.
- شهادة ميلاد كمبيوتر بعلامة مائية.
- شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة من المدرسة الإعدادية.
- شهادة بأن الطالبة من أبوين مصريين.
- شهادة إدارية بأن الطالبة غير متزوجة.
- صورة شخصية حديثة وعليها اسم الطالبة.
- صورة بطاقة ولي الأمر مع المطابقة مع الأصل.
- ملف التقديم (يباع بمقر المعهد).
- دوسيه كبسولة للأوراق.
- دمغات (مهن تعليمية + نقابة تمريض).