تفاصيل جولة عدد من سفراء في لبنان داخل مركز الشحن الجوي بمطار رفيق الحريري

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الوزراء والسفراء في لبنان تفقدوا مركز الشحن الجوي بمطار رفيق الحريري في بيروت، وهو المركز المعني بتداول 80% من البضائع التي تصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت عبر الجو، وذلك على خلفية المزاعم التي نشرتها صحيفة «تليجراف» البريطانية، التي تشير إلى أن حزب الله يحتفظ بأسلحة في مطار رفيق الحريري ببيروت.

لقاء خاص مع مسؤول مركز الشحن الجوي

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن المركز يعد الأكبر في مطار رفيق الحريري الدولي ومعني بالتعامل مع جميع الطائرات التي تصل لبنان، بما في ذلك الطائرات الإيرانية التي ادعت الصحيفة أن هذه الطائرات تنقل أسلحة إلى حزب الله عبر المطار، مشيرا إلى أن هناك لقاء خاصا مع مسؤول مركز الشحن الجوي أكد فيه أن الإجراءات تتم وفقا للإجراءات الدولية المتعارف عليها وجميعها مراقبة بالكاميرات.

جميع الإجراءات تخضع لرقابة وتفتيش دولي

وتابع أنه شدد على أن جميع الإجراءات تخضع لرقابة وتفتيش دولي من الاتحاد الدولي للنقل وكل الجهات التي تتعامل مع الدولية اللبنانية، بما في ذلك هيئة النقل البريطانية التي كانت في زيارة لهذا المركز في يناير الماضي للاطلاع على سير العمليات وسير وصول البضائع وسير التعامل مع وسائل الشحن مع البضائع التي تصل إلى لبنان.