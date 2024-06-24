«المسار للدراسات»: إسرائيل مستمرة في ارتكاب مجازرها لتصبح الحياة بغزة مستحيلة

قال نهاد أبو غوش، مدير مركز المسار للدراسات، إنّ الواقع الميداني في قطاع غزة لم يتغير كثيرًا منذ أسابيع، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية العشوائية بالقصف والقتل والتدمير في كافة مناطق القطاع، بدون تحقيق أهدافها المعلنة، التي تتمثل في استعادة الأسرى أو القضاء على المقاومة أو وقف التهديد.

الجيش الإسرائيلي يتوحل

وأضاف «أبو غوش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تغطية خاصة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز» تقديم الإعلامية ندى رضا، أنّ الجنرالات الإسرائيليين، قالوا إن الجيش الإسرائيلي يتوحل إذ أنه تسبب في الكثير من الخسائر الداخلية في الاقتصاد وتماسك المجتمع الإسرائيلي ووحدته، إضافة إلى أثرها على مكانة إسرائيل الدولية في ضوء انتشار الجرائم اليومية.

إسرائيل مستمرة في ارتكاب المجازر لتصبح الحياة في غزة مستحيلة

وأشار مدير مركز المسار للدراسات، إلى أن إسرائيل مستمرة في ارتكاب المجازر لتصبح الحياة في غزة مستحيلة، مشيرا إلى أن هذا ما قاله بنيامين نتنياهو في بداية الحرب سيحول مدينة الشرق غزة إلى مدينة للخراب والدمار.