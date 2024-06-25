سعر متر التصالح في مخالفات البناء بشوارع محافظة الجيزة الرئيسية

كشفت محافظة الجيزة، عن سعر التصالح في مخالفات البناء بالشوارع الرئيسية، مثل «كعبيش، مصرف اللبيني، المنشية، كفر طهرمس، زغلول وشارع المنصورية الجهة الشرقية»، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك».

سعر متر التصالح في مخالفات البناء

جاءت أسعار التصال في شارع كعبيش وشارع مصرف اللبيني، كالتالي:

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للتجاري: 1250 جنيها.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للإداري: 350 جنيها.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للسكني: 250 جنيها.

أما شارعي المنشية وكفر طهرمس، فجاءت الأسعار كالتالي:

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للتجاري: 750 جنيها.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للإداري: 250 جنيها.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للسكني: 200 جنيه.

وفي شارع الصفا والمروة، جاءت كالتالي:

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للتجاري: 500 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للإداري: 200 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للسكني: 150 جنيها.

وفي شارع زغلول، جاءت كالتالي:

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للتجاري: 1000 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للإداري: 300 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للسكني: 200 جنيه.

أما في شارع الهرم، فجاءت كالتالي:

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للتجاري: 1500 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للإداري: 450 جنيها.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للسكني: 350 جنيها.

وفي ترعة المريوطية الجهة الغربية، جاءت الأسعار كالتالي:

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للتجاري: 1000 جنيه

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للإداري: 350 جنيها.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للسكني: 250 جنيها.

شارع المنصورية الجهة الشرقية

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للتجاري: 1250 جنيها.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للإداري: 400 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للسكني: 300 جنيه.

طريق «مصر – إسكندرية» الصحراوي

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للتجاري: 1000 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للإداري: 500 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للسكني: 400 جنيه.

شارع الملك فيصل

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للتجاري: 2000 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للإداري: 500 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للسكني: 400 جنيه.

شارع الثورة المعدنية

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للتجاري: 1000 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للإداري: 450 جنيها.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للسكني: 350 جنيها.

شارع جاردينيا – شارع الجيش

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للتجاري: 1250 جنيها.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للإداري: 500 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للسكني: 400 جنيه.

شارع المجزر الآلي

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للتجاري: 750 جنيها.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للإداري: 400 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للسكني: 300 جنيه.

شارع عمرو بن العاص

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للتجاري: 1000 جنيه.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للإداري: 350 جنيها.

- قيمة المتر المسطح مقابل التصالح للسكني: 250 جنيها.