تنسيق مدارس التمريض 2024 في السويس.. اعرف شروط الالتحاق

أيام قليلة تفصل مديرية الشؤون الصحية عن إعلان تنسيق مدارس التمريض 2024 في السويس، بالتزامن مع بدء إعلان تنسيق بعض مدارس التمريض في المحافظات المختلفة، وتقديم أوراق الطلاب والطالبات ممن اجتازوا الشهادة الإعدادية بها.

تنسيق مدارس التمريض 2024 في السويس

وقالت مصادر طبية مسؤولة في مديرية الشؤون الصحية بالسويس لـ«الوطن»، إنّ تنسيق مدارس التمريض 2024 في السويس لن يختلف بشكل كبير عن تنسيق العام الماضي، مشيرة إلى أنّ المؤشرات الأولية للتنسيق ستكون 265 درجة تقريبًا.

وأضافت المصادر أنه يتم بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، إجراء إحصاء تراكمي لطلاب الشهادة الإعدادية الحاصلين على درجات أعلى من 260 درجة، تمهيدً لإعلان التنسيق.

شروط القبول في مدارس التمريض بالسويس

وتابعت أنه فور إعلان تنسيق تمريض 2024 في السويس، سيجري فتح باب القبول للطلاب تحت الشروط التي حددتها وزارة الصحة والسكان، بأنّ يكون الطالب مصري الجنسية وحسن السير والسلوك وحاصلًا على أكثر من 70% في جميع المواد ويجيد اللغة العربية والإنجليزية والحاسب الآلي.

وأكدت أنّ وزارة الصحة والسكان، حددت اختبارات قدرات للطلاب تتضمن اختبارا في اللغة العربية والإملاء واختبارا في اللغة الإنجليزية إلى جانب كشف هيئة يتضمن اختبارا لمهارات التواصل وقوة الملاحظة.