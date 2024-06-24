ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بكورونا وحمى غرب النيل في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة بدولة الاحتلال الإسرائيلي وصول 3 مرضى مصابين بحمى غرب النيل إلى مستشفيي ولفسون وإيخيلوف الإسرائيليتين، مع زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بينهم 13 في حالة خطيرة، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

5 وفيات بحمي النيل الغربي

وأعلن مستشفى ولفسون الطبي أمس، دخول مريض مصاب بحمى غرب النيل، يبلغ من العمر حوالي 60 عامًا، وحالته متوسطة وهو تحت المراقبة.

بالإضافة إلى ذلك، وصل اثنان آخران مشتبه في إصابتهم بحمى النيل إلى مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، حالتهما مستقرة إلى متوسطة، فيما توفيت امرأتان مصابتان بالفيروس في نهاية الأسبوع. كانتا في الثمانينات من العمر في مستشفى بيلنسون.

وأعلن المركز الطبي في وقت لاحق اليوم أن نتائج التحاليل المخبرية التي تم الحصول عليها من المختبر الوطني أكدت حمى النيل الغربية في جميع الحالات الخمس التي تم اكتشافها في المستشفى، بما في ذلك المرأتين اللتان توفيتا في نهاية الأسبوع، وحاليًا، يتم إدخال مريض واحد يعاني من حمى النيل الغربية في المستشفى وحالته مستقرة.

22 إسرائيليًا جرى تشخيصهم بحمى النيل منذ بداية شهر مايو

جدير بالذكر أن وزارة صحة الاحتلال أفت بأن 22 إسرائيليًا تم تشخيصهم بحمى النيل منذ بداية شهر مايو، وثلاثة منهم لا يزالون تحت التنفس الاصطناعي.

وأجرت صحيفة يديعوت أحرونوت لقاءً مع الدكتورة شارون ألراي فرايس، رئيسة خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة بالاحتلال، والتي قالت «إن فيروس كورونا لم يتركنا أبدًا. ولم تتنه موجات العدوى به».

كما أشارت «فرايس» أيضًا إلى حالات الإصابة بحمى النيل الغربية، وهي مرض فيروسي تسبب في وفاة امرأتين كبيرتين في مستشفى بيلنسون في بيتاح تكفا فضلا عن حالات إصابات في مستشفيات أخرى.