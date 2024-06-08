خوف عالمي من تسبب كورونا في الإصابة بمرض قاتل.. كيف يؤثر على الخلايا؟

أثار تقرير طبي نشرته صحيفة «واشنطن بوست» الجدل حول العلاقة بين الإصابة بمرض كورونا وتحفيز نمو الخلايا السرطانية، وذلك بعدما أكد عدد من الأطباء الأجانب ملاحظة إصابة عدد من المتعافين من فيروس كوفيد-19 بالأورام، خاصة الأنواع النادرة منها كسرطان المرارة أو سرطان القنوات الصفراوية.

دور الفيروسات في نمو الخلايا السرطانية

مشاعر مختلطة بين الصدمة والمفاجأة عبّر عنها الأطباء عندما لاحظوا ارتفاع حالات السرطان الخطيرة والمتأخرة منذ انتشار فيروس كورونا ومتحوراته، مشيرين إلى أن 15 إلى 20% من حالات الإصابة بأنواع السرطان المختلفة تنشأ من الأمراض والفيروسات المعدية مثل فيروس الورم الحليمي البشري، وإبشتاين بار، والتهاب الكبد الوبائي ب، ولكن لم يتم التوصل حتى الآن إلى إجابة قاطعة بخصوص تسبب فيروس كورونا في تحفيز نمو الخلايا السرطانية، حسب صحيفة «واشنطن بوست».

يقول الدكتور دوجلاس سي. والاس، عالم الوراثة بجامعة بنسلفانيا، إن جسم الإنسان يتكون من ملايين الخلايا، وهي في حالة مستمرة ما بين النمو والإصلاح والموت، إذ تقوم بعص الخلايا التالفة بإصلاح نفسها بنفسها أو الموت أو تتحول في أسوأ الأحيان إلى أورام سرطانية، مشيرًا إلى أن هناك عددا من الدراسات التي أجريت خلال الـ9 أشهر الماضية ذكرت أن عدوى فيروس كورونا يمكن أن تحفز التهاب عدد من أعضاء الجسم، ثم يتفاقم الوضع إلى نمو الخلايا السرطانية.

ضعف كفاءة جهاز المناعة

في إطار هذا، قال الدكتور محمد إسماعيل، استشاري أمراض الباطنة والصدر، إن الأطباء لاحظوا أن الجهاز المناعي للمتعافين من فيروس كورونا ومتحوراته، خاصةً الحالات الحرجة التي وصل الأمر معها إلى فشل تنفسي والتهاب رئوي حاد، لم يعد يعمل بنفس كفاءة ما قبل الإصابة، كما تأثر كلًا من الجهازين الهضمي والتنفسي بفترة المرض ومضاعفاته وضعفت كفاءتهما كذلك.

وأضاف إسماعيل خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الإصابة بالأورام السرطانية جراء فيروس كورونا هو أمر وراد لكن مصر لم تسجل أية حالات مثل ذلك، موضحًا أن مناعة الإنسان تضعف كثيرًا وقت الإصابة بكورونا لأن الجهاز الهضمي يبذل مجهود كبير جدًا حتى يصل بالمريض لبر الأمان، ما يؤدي إلى حالة من الإجهاد والإنهاك تنعكس على كفاءة جهاز المناعة، وخلال هذا قد يحدث خلل في خلايا الجسم ما قد يؤدي لظهور الأورام السرطانية.