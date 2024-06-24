تحذير طبي من الرطوبة.. 8 نصائح لتقليل آثارها على الأطفال وكبار السن

موجة حارة يشهدها الطقس خلال الأسبوع الجاري ويتزامن معها ارتفاعا كبيرا في نسب الرطوبة، تصل في بعض المحافظات إلى 90%، وهو الأمر الذي يجعل البعض يشعر بدرجات حرارة أعلى من المعلنة بمعدل درجتين أو ثلاث درجات.

ومع الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة، حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة، من مخاطر الرطوبة على الجسم خاصة على الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، إذ أنها يمكن التسبب في العديد من الأمراض، ونستعرضها على النحو التالي:

مخاطر الرطوبة على الجسم

1- أحد العوامل الرئيسية المتسببة في الإصابة بضربات الشمس.

2- ينتج عنها تعرق الجسم طوال الوقت وبالتالي الإصابة بنزلات البرد.

3- الرطوبة تسبب الشعور بالكسل والخمول وسحب الطاقة من الجسم وقلة الحركة، وضعف أداء وظائف الجسم.

4- ارتفاع الضغط في الأوعية الدموية وزيادة ضخ القلب للدم.

5- حدوث مشكلات في الجهاز التنفسي وخاصةً عند مرضى الجيوب الأنفية والحساسية، وتسبب الإصابة بالربو وضيق التنفس لكبار السن.

6- زيادة حكة الجلد والالتهابات وتفاقم نقل العدوى والميكروبات.

نصائح لتقليل الرطوبة في المنزل وتفاديها في الخارج

وقدمت استشاري البكتيريا والمناعة مجموعة من النصائح لتقليل نسبة الرطوبة داخل المنزل:

- التواجد في أماكن جيدة التهوية لتقليل الشعور بالرطوبة وارتفاع درجة الحرارة.

- الحرص على شرب المياه والعصائر الطبيعية باستمرار لترطيب الجسم، وتعويض السوائل المفقودة.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، والحرص على التواجد في الظل خلال ساعات النهار، أو إرتداء قبعه أو شمسية، حتي يقل الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

- تشغيل التكييف في المنزل أو المروحة لتلطيف الجو، والشفاط الخاص بالمطبخ والحمام إن وجد.

تجفيف الملابس وعدم غلي الماء

- عدم غلي الماء، لأن البخار سيتنشر في أرجاء المنزل ويزيد من حرارة الجو، وحال لزم الأمر يجب تغطية الإناء.

- يجب تجفيف الملابس في البلكونة والهواء الطلق، ليس مجود تعليقها داخل المنزل، حتي لا تتسبب في الرطوبة داخل المنزل وسوء التهوية.

- الاستحمام بمياه بادرة مرة واحدة، لأن كثرة استخدام المياه في المنزل تسبب الرطوبة، وخاصةً الميادة الدافئة التي تزيد من حرارة الجو.

- الاستمرار على تنظيف المراوح ومرشحات التكييف لخروج هواء بارد ونقي.