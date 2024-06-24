سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم الاثنين 24-6-2024

سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 24-6-2024 أمام الجنيه المصري، استقرارا ملحوظا في نهايات التعاملات، حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 12.82 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم

وتستعرض «الوطن»، سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 24-6-2024، مقابل الجنيه المصري بمختلف البنوك المصرية، بحسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية في نهاية التعاملات.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.82 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم 12.87 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

وجاء سعر الريال السعودي اليوم نحو 12.87 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 12.87 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع في بنك مصر.

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 12.81 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي cib.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم، 12.93 جنيه للشراء و12.96 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.