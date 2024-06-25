أسعار البيض اليوم الثلاثاء 25-6-2024 في الأسواق والمحال

استقرت أسعار البيض اليوم الثلاثاء 25-6-2024 بمختلف الأنواع في بورصة الدواجن والأسواق المحلية؛ وتختلف أسعار بيض المائدة في الأسواق حسب مكان الشراء، فيما تراوح سعر طبق البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن بين 143 و150 جنيها بحسب الحجم.

أسعار البيض اليوم

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 25-6-2024 في مصر، وفق آخر تحديثات أسعار بورصة الدواجن.

أسعار البیض الأحمر

تراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن بين 145 و150 جنيها كتسليم أرض المزرعة، وسجل أمس 153 جنيها، في حين يباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 160 و165 جنيها بحسب المنطقة المباع فيها.

أسعار البیض البلدى

سجل سعر طبق البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن بين 155 و160 جنيها كتسليم أرض المزرعة، ويصل للمستهلك الأخير بسعر يتراوح بين 170 و175 جنيها بحسب المنطقة المباع فيها.

بورصة البیض الیوم

سجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن بين 145 و150 جنيها كتسليم أرض المزرعة، في حين يباع بالأسواق بسعر يتراوح بين 162 و167 جنيها للكرتونة بحسب المنطقة المباع فيها.

بينما سجل سعر البيضة الواحدة في السوق 5.5 جنيه للأبيض والأحمر، فيما وصل سعر البيضة البلدي لـ6 جنيهات.