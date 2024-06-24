سجلت أسعار البيض اليوم الاثنين 24 يونيو 2024، استقرارًا في بورصة الدواجن والأسواق المحلية، لمحتلف الأنواع؛ حيث تراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن، بين 145 إلى 150 جنيها.

أسعار البيض اليوم

واستقرت أسعار البيض اليوم، وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار البيض اليوم الإثنين 24-6-2024 في مصر، بمختلف أنواعه في بورصة الدواجن والمزارع والأسواق والمحلات، وفقا لآخر تحديثات أسعار بورصة الدواجن.

سعر البيض اليوم في بورصة الدواجن

- سجل سعر طبق البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن، ما بين 143 إلى 150 جنيها.

- تراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن، بين 145 إلى 150 جنيها.

- جاء سعر طبق البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن، بين 119 إلى 120 جنيها.

أسعار البيض اليوم للمستهلك

- سجل سعر طبق البيض الأحمر اليوم بالنسبة للمستهلك 150 إلى 155 جنيها.

- سجل سعر طبق البيض البلدي اليوم بالنسبة للمستهلك، بين 125 إلى 130 جنيها.

- تراوح سعر طبق البيض الأبيض اليوم بين 149 إلى 153 جنيها.