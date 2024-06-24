«التنمية المحلية»: تمويل 3699 مشروعًا بقيمة 68 مليون جنيه خلال عامين

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا حول متابعة جهود صندوق التنمية المحلية منذ توليه مسؤولية الوزارة منذ عام 2022، مشيرا إلى أن صندوق التنمية المحلية تمكن خلال عامين من تمويل 3699 مشروعًا بإجمالى استثمارات بلغت 68.2 مليون جنيه، منها 57 مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين، و11.2 ملايين جنيه مشاركة من المستفيدين في تنفيذ المشروعات.

وأوضح أن المحافظات المستفيدة من مشروعات صندوق التنمية المحلية بلغت 22 محافظة، وهي الجيزة والقليوبية والمنيا والدقهلية وسوهاج والوادي الجديد والمنوفية وقنا والشرقية والإسماعيلية وأسوان والبحر الأحمر وبني سويف ودمياط وأسيوط والغربية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والفيوم وشمال سيناء ومطروح.

وأشار إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

قروض بقيمة 6.4 مليون جنيه

وأوضح وزير التنمية المحلية أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق بتنفيذ 641 مشروعًا باستمارات بلغت 10.4 مليون جنيه، يليها محافظة أسوان بعدد 480 مشروعًا بقروض وصلت 8 ملايين جنيه، ثم الدقهلية بـ355 مشروعًا بقروض 6.4 مليون جنيه، ثم محافظة الغربية بعدد 291 مشروعًا باستثمارات حوالى 3.7 مليون جنيه، ثم محافظة المنوفية بعدد 233 مشروعًا بقيمة 5.5 مليون جنيه.

ولفت إلى أن إجمالى عدد المشروعات المخصصة للمرأة بلغت 2395 مشروعًا بنسبة 64.8% من إجمالى المشروعات الممولة من قبل الصندوق، كما أن النسبة وصلت 89.5% في محافظة أسيوط، وبلغت حوالى 81% بمحافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن الصندوق تمكن من توفير التمويل للسيدات المعيلات لتنفيذ مشروعاتهن ودعمهن بتسويق منتجاتهن من خلال بعض المعارض ومتابعة المستفيدات وتقديم الدعم الفني لهن.

إجراءات الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية

وأكد أن من يرغب في الحصول على قرض من صندوق التنمية المحلية، باتباع

- أن يكون طالب القرض والضامن من المقيمين بنطاق الوحدة المحلية المتقدمين بالطلب، وفقا لبطاقة الرقم القومي.

- توفير بطاقة رقم قومي للمتقدم والضامن على أن تكون سارية.

- تقديم ما يثبت تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور.

- ألا يقل سن المتقدم لطلب القرض عن 21 عاما، ولا يزيد عن 55 عاما.

- توفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع.

- أن يتقدم بالطلب للوحدة المحلية التابع إليها.