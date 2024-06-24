سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 24-6-2024 في البنوك

شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين، ثباتا ملحوظا، في مختلف البنوك؛ إذ سجل سعر الدينارالكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 156.63 للشراء، و157.13 جنيه للبيع.

وترصد لكم «الوطن» خلال السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 24-6-2024، حسب آخر تحديث لأسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري، نحو 156.63 للشراء، و157.13 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 152.22 جنيه للشراء، و157.77 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الاستثمار العربي

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في بنك الاستثمار العربي نحو 150.72 جنيه للشراء، و160.48 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر، اليوم الاثنين، إلى نحو 156.8 جنيه للشراء، و157.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

لامس سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، 156.64 جنيه للبيع، ونحو 157.74 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

استقر سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي، عند 153.97 جنيه للشراء، و158.46 جنيه للبيع.