تفاصيل 7 دقائق مرعبة في يورو 2024.. لاعب المجر يفقد التنفس بعد سقوط مروع

بينما تشير ساعة الملعب إلى الدقيقة 69 من عمر مباراة المجر واسكتلندا ببطولة الأمم الأوروبية 2024، توقفت الأنفاس بعد الاصطدام المروع الذي تعرض له اللاعب المجري باناباس فارجا، في كرة مشتركة، ليتوقف الملعب لمدة 7 دقائق، وسط حالة من القلق والخوف.

تفاصيل صادمة، تم الكشف عنها بعد ساعات من إصابة لاعب المجر، بشأن لحظات الرعب داخل الملعب وماذا حدث للاعب؟ والتي كشف عنها زميله في المنتخب دومينيك زوبوسزلاي، في تصريحات لتلفزيون «ماجينتا».

تفاصيل 7 دقائق مرعبة بعد سقوط لاعب المجر فارجا

سزوبوسزلاي الذي ظهر ممسكا بنقالة المسعفين، ويركض سريعا لإنقاذ زميله فارجا، وسط صرخات اللاعبين من أجل سرعة دخول الطاقم الطبي، قبل أن يتم لف ملاءات حول اللاعب المصاب خلال تلقيه العلاج، لفرض الخصوصية على المشهد المرعب، خرج عن صمته ليكشف تفاصيل الواقعة.

وقال سزوبوسزلاي: «كنت أول شخص يصل إلى فارجا، لقد تعرضت للصدمة، ولكن تمالكت نفسي وحاولت وضعه على جانبه، وهو في الواقع أفضل شيء يمكنك القيام به في مثل هذه المواقف، لم يكن يستطيع التنفس والحصول على ما يكفي من الهواء».

وتابع: «ليس لدي أي فكرة عن البروتوكول، وما إذا كان لا يُسمح للناس بالركض إلى أرض الملعب إذا كنا بحاجة إلى المساعدة، لكن استجابة المسعفين لم تكن سريعة بما فيه الكفاية».

ماذا حدث للاعب المجر فارجا في يورو 2024

«يمكنك أن ترى أنّها مشكلة كبيرة، كان الجميع يركضون، وأنا كنت أركض، وهذه الأشياء تصل إلى ثوانٍ، ورغم أنه ليس قراري، لكن علينا تغيير شيء ما بشأنه، علينا أن نفعل ذلك بشكل أسرع، أسرع بكثير، يعلم الجميع أن الثواني تتسبب في تفاقم الأزمة».

ونُقل فارجا إلى المستشفى بعد تعرضه لإصابة خطيرة في اشتباك مع حارس المرمى أنجوس جان خلال المباراة الحاسمة للمجموعة الأولى أمس الأحد في يورو 2024.

ووفقا لبيان الاتحاد المجري، أصيب فارجا بعدة كسور في عظام الوجه بالإضافة إلى ارتجاج في المخ، ما يستلزم تدخلا جراحيا عاجلا.

كان ماركو روسي المدير الفني لمنتخب المجر قال بعد المباراة إن اللاعبين أكدوا أن فارجا لم يكن في وعيه، مضيفا: «كان الجميع قلقين حقًا بشأن حالته، وكانوا أيضًا قلقين بشأن حقيقة وصول الأطباء متأخرين بعض الشيء، ربما لم يدركوا أن الوضع خطير».