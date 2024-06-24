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سعر اليورو اليوم الاثنين 24-6-2024 في البنوك.. استقرار ملحوظ

كتب:

عبير منصور
03:57 م | الإثنين 24 يونيو 2024
سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري  اليوم الاثنين 24-6-2024، استقرارا نسبيا في مختلف البنوك، حيث سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 51.58 جنيه للشراء، ونحو 51.9 جنيه للبيع.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر اليورو اليوم الإثنين 24-6-2024، بحسب آخر تحديث لسعر اليورو عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري نحو 51.4 جنيه للشراء، ونحو 51.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري إلى نحو 51.58 جنيه للشراء، ونحو 51.9 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

استقر سعر اليورو اليوم في بنك مصر عند 51.58 جنيه للشراء، ونحو 51.9 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

لامس سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية نحو 51.57 جنيه للشراء، ونحو 51.9 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة نحو 50.57 جنيه للشراء، ونحو 50.81 جنيه للبيع.

 

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بقلم عبير منصور