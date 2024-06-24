كواليس موافقة الزمالك على خوض القمة أمام الأهلي.. عاجل

تشهد الساعات المقبلة، تطورات جديدة بشأن أزمة خوض مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المحدد لها الساعة السابعة مساء غدٍ الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 27 من دوري NILE، في ظل رفض «الأبيض» استكمال المسابقة وخوض المباراة، إلا بعد الانتهاء من جميع المباريات المؤجلة بالدور الأول، حفاظا على مبدأ تكافؤ الفرص.

تطورات جديدة في أزمة القمة بين الأهلي والزمالك

وكشف مصدر داخل الزمالك، في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، عن أن هناك انفراجة في الأزمة، بعد أن تلقى رئيس النادي اتصالا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، من أجل الاجتماع لمناقشة موقف القلعة البيضاء من عدم خوض مباراة الغريم التقليدي الأهلي، بحضور أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، وشهد الاجتماع حلا للأزمة.

وأكد المصدر، أن الجلسة شهدت الاتفاق على خوض الزمالك للقاء بشكل طبيعي، على أن تصدر إدارة النادي الأبيض بيانا رسميا، تشرح فيه أسباب التراجع عن موقفها السابق.

ويحتل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المركز العاشر في جدول ترتيب دوري nile، برصيد 34 نقطة، فيما يحل الأهلي في المركز الثاني بـ42 نقطة.