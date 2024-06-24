أصيبت به كندة علوش.. كيف يمكن الشفاء من سرطان الثدي؟

بعد إعلان الفنانة كندة علوش إصابتها بمرض سرطان الثدي، كشف الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المعهد القومي للأورام الأسبق، تفاصيل الإصابة بأورام سرطان الثدي، موضحا أن المرض يشهد حالة من الازدياد بين السيدات في الفترة الأخيرة، سواء محليا وعالميا.

وأرجع الوزير الأسبق، أسباب الإصابة بالمرض إلى عدة عوامل، أبرزها عدم الاكتشاف المبكر أو الوقاية الكاملة من المرض، بجانب بعض السلوكيات الخاطئة في تناول الأطعمة والمشروبات، لا سيما الوجبات السريعة، واستعمال الأدوية الهرمونية، وكذلك السمنة، والتدخين خاصة «الشيشة».

هل يمكن الشفاء من سرطان الثدي؟

يقول خالد، في تصريحات لـ«الوطن»، إن سرطان الثدي يمكن التعافي منه حال اكتشافه مبكرا وتشخيصه، إذ تصل نسب الشفاء منه إلى أكثر من 70%، أما في حال اكتشافه في مراحل متأخرة، تقل نسب التعافي، لكن يمكن السيطرة على المرض لفترة طويلة.

طرق علاج سرطان الثدي

ويشير الوزير، إلى أن استئصال الثدي حال إصابته بالسرطان تكون أحيانا جزء من العلاج في المراحل المبكرة، بجانب علاجات أخرى كالإشعاعي والكيماوي والهرموني، موضحا أن علاج السرطان يكون من خلال عدة طرق متكاملة تحددها المستشفيات في الحالات المبكرة، وبالنسبة للمراحل المتأخرة يكون العلاج بالأدوية، منوها بأن العالم توسع حاليا في الجرحات التحفظية للثدي، وهي استئصال أجزاء من الأمراض.