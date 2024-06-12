«صحة المرأة»: 49 مليون زيارة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بنسب شفاء تصل لـ80%

أعرب هشام الغزالي، رئيس مبادرة «صحة المرأة»، عن سعادته بالأرقام والإنجازات التي حققها فريق عمل المبادرة خلال الـ4 سنوات الماضية، لافتا إلى أنّ المبادرة تهدف إلى القضاء على فيروس سي وحماية المرأة المصرية من سرطان الثدي.

صحة المراة.. ارتفاع نسبة الشفاء من السرطان

وأضاف الغزالي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» على فضائية «دي إم سي» من تقديم الإعلاميتين جاسمين طه زكي ورضوى حسن، أنّ مبادرة صحة المراة نجحت خلال 4 سنوات، في الوصول إلى 49 مليون زيارة للسيدات، للكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأوضح أنه قبل تدشين هذه المبادرة الرئاسية، كانت نسبة إصابة السيدات بالأورام السرطانية تتعدى 70%، مشيرا إلى أنه خلال السنوات الماضية وبعد المبادرة، وصلت نسبة الشفاء لـ80% من حالات المراحل الأولى والثانية للأورام السرطانية.

إشادة الصحة العالمية بإنجازات الدولة المصرية

وأشار إلى أنّ منظمة الصحة العالمية، أشادت بإنجازات الدولة المصرية من خلال المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، مواصلا: «سنصل إلى تقليل عدد الوفيات لـ40% من سرطان الثدي بحلول عام 2040».